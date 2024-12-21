Бої перейшли у міста, і Росія збирається накопичувати резерви – "Хортиця"

Торецьк (Фото: @libkos)

На найгарячіших напрямках фронту на сході бої наразі тривають у міській забудові, і є ознаки того, що Росія буде накопичувати війська. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Зазначається, що протягом минулої доби, 20 грудня, тривали бої в міській забудові Торецька, Часового Яру та в Кураховому.

Також росіяни штурмували в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Дальнє, Костянтинопільське, Макарівка, Успенівка.

"Виявлені ознаки, які свідчать про прагнення противника накопичити резерви для продовження бойових дій", – йдеться в повідомленні.

Також у "Хортиці" інформують, що росіяни намагалися покращити положення, тому наступали з бронетехнікою біля Кучерівки та Синьківки, в напрямках Тернів та Зеленого Гаю. Українські військові знищили техніку росіян і відбили штурми.

Водночас РФ намагалась атакувати українські позиції біля Великої Новосілки – теж безрезультатно, запевнили в "Хортиці".

Наразі тривають бої за населені пункти Шевченко, Піщане, Нововасилівка, Даченське.

12 грудня в DeepState писали про "Успенівський мішок", наголошуючи, що ситуація там критична і дедалі більше погіршується.

Однак наступного дня в "Хортиці" запевнили, що оточення там немає, а українські підрозділи відбивають штурми на околицях Успенівки, Ганнівки, Трудового, Романівки.

Співрозмовники LIGA.net підтвердили факт оточення української піхоти в цьому районі, проте казали, що у бійців ще є можливість і воювати, і вийти з "Успенівського мішка".

підтвердили факт оточення української піхоти в цьому районі, проте казали, що у бійців ще є можливість і воювати, і вийти з "Успенівського мішка". 14 грудня у DeepState повідомили про нові окуповані ворогом населені пункти біля Успенівки: це Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай.

20 грудня в DeepState написали про завершення історії "Успенівського мішка" і заявили, що вийти змогли не всі. У "Хортиці" заперечили: Сирський дав наказ виходити й зараз бійці на інших позиціях.

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