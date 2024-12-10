Прифронтове місто Торецьк Донецької області майже стерте з лиця землі внаслідок російських ударів керованими авіаційними бомбами та артилерією. Військові показали, який вигляд зараз має населений пункт. Відео опублікувала 42 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого Збройних Сил України.

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"Місто на правому березі річки Кривий Торець (що своєю чергою належить до басейну водойм величного Сіверського Дінця). Місто, що вже майже стерте з лиця землі КАБами та артилерією", – пишуть військові.

Вони нагадали, що станом на 2014 рік у Торецьку проживало близько 70 000 людей, а в грудні 2024-го – лише 1500, які відмовляються виїжджати.

"Така нині чисельність населення у Торецьку, від якого вже майже нічого не залишилося після приходу "визволителів"", – наголосили військові.

1 листопада росіяни заявили, що захопили Торецьк і Часів Яр. Речниця ЗСУ спростувала це.

14 листопада Сибіга заявив, що Росія продовжує "зрівнювати з землею" Торецьк. Він зазначив, що "фальшива моральна еквівалентність" має припинитися.