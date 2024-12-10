Прифронтовой город Торецк Донецкой области почти стерт с лица земли в результате российских ударов управляемыми авиационными бомбами и артиллерией. Военные показали, как выглядит сейчас населенный пункт. Видео опубликовала 42 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого Вооруженных Сил Украины.

"Город на правом берегу реки Кривой Торец (что, в свою очередь, принадлежит к бассейну водоемов величественного Северского Донца). Город уже почти стерт с лица земли КАБами и артиллерией", — пишут военные.

Они напомнили, что по состоянию на 2014 год в Торецке проживало около 70 000 человек, а в декабре 2024-го - только 1500, которые отказываются уезжать.

"Такая сейчас численность населения в Торецке, от которого уже почти ничего не осталось после прихода "освободителей"", — подчеркнули военные.

1 ноября россияне заявили, что захватили Торецк и Часов Яр. Спикер ВСУ опровергла это.

14 ноября Сибига заявил, что Россия продолжает "сравнивать с землей" Торецк. Он отметил, что "фальшивая нравственная эквивалентность" должна прекратиться.