Оккупанты вошли в одну из квартир и умышленно открыли огонь из автоматического оружия по людям, сообщила прокуратура.

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

21 ноября россияне убили двоих и ранили одного гражданского в Торецке Донецкой области – начато расследование, сообщила областная прокуратура.

По данным правоохранителей, в четверг в 18:00 военнослужащие РФ вошли в одну из квартир в жилом квартале Торецкая, где находились три гражданских, и умышленно открыли огонь из автоматического оружия по людям.

Двое местных жительниц погибли на месте, находившийся рядом мужчина получил ранения, переломы плеча и ключицы, сообщили в прокуратуре.

В настоящее время пострадавший получает квалифицированную медицинскую помощь, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств военного преступления.

Максимально оккупантам грозит пожизненное заключение.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

27 октября россияне расстреляли гражданских людей в Селидово Донецкой области, начато расследование.

22 ноября Офис генпрокурора сообщил, что количество расстрелов украинских военнопленных российскими захватчиками увеличивается с каждым месяцем.