Буданов: Россия готовилась к геноциду Украинцев задолго до полномасштабного вторжения

Кирилл Буданов (Фото: ГУР)

Россия готовилась к новому геноциду Украинцев задолго до полномасштабного вторжения – эта подготовка включала расстрельные списки, мобильные передвижные крематории и предусматривала массовые захоронения. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в выступлении на форуме "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

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Буданов подчеркнул, что действующее военно-политическое руководство России целенаправленно вело подготовку к геноциду украинцев еще задолго до начала полномасштабного вторжения – в частности, в своей статье за июль 2021 года диктатор Владимир Путин в очередной раз опроверг право украинской нации на существование.

"Пропаганда России, высшие органы государственной власти, чиновники и вся государственная машина, получив такое благословение от своего руководителя неоднократно призывали к уничтожению украинцев", – напомнил глава ГУР.

Он отметил, что тотальная украинофобия затронула все общество России – и геноцид украинцев является не только государственной политикой страны-агрессора, но и обязательным общественным убеждением, спущенным сверху.

Буданов отметил: перед полномасштабным вторжением оккупантам проводили инструктажи по расположению коллективных могил – в расстрельные списки должны были войти учителя украинского языка, литературы, истории, ветераны антитеррористической операции, журналисты, ученые, писатели, священники Православной церкви Украины и других конфессий с проукраинской позицией, общественные и политические деятели, главы органов государственной власти и самоуправления.

"Мы видели ужасающие массовые преступления против украинских граждан, факты которых стали известны на весь мир. Зверства подразделений Вооруженных сил РФ в Бородянке, Буче, Гостомеле, Изюме, Мариуполе и многих других населенных пунктах Украины показали, что эти одинаковые и синхронные действия опирались на четкие доктринальные положения российской геноцидальной политики власти и военного руководства", – подытожил глава ГУР.