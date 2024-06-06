В Гаагу обратились насчет Медведева, Соловьева, Симоньян и замглавы администрации Путина

О представлении объявили Международная федерация по правам человека (FIDH), Центр гражданских свобод (ЦГС) и Харьковская правозащитная группа, к нему присоединилась и российская неправительственная организация, название которой не раскрывают.

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Российские пропагандисты обвиняются в языке ненависти, согласно статье 7 Римского устава – основополагающего документа МУС, отметил директор направления международного правосудия в FIDH Илья Нузов.

Он сообщил, что в представлении говорится о таких пропагандистах РФ: Владимире Соловьеве, Маргарите Симоньян, Дмитрии Киселеве, Дмитрии Медведеве и Сергее Мардане, а также о первом заместителе путинской администрации Громове.

Кроме пропагандистской деятельности Медведев также возглавляет правящую в РФ партию Единая Россия и занимает должность заместителя председателя Совета безопасности с 2020 года. С 2012 года он был премьер-министром, а до этого с 2008 года занимал должность "президента" России.

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Что касается Громова, то Нузов отметил, что должностное лицо несет ответственность за распространение этих месседжей ненависти, или "архитектор этой кампании ненависти не препятствует их [пропагандистам] деятельности".

Также он добавил, что эта группа лиц лишь репрезентативна, и это не исчерпывающий перечень российских пропагандистов – их мониторинг продолжается: "Знаем, что машина пропаганды в РФ очень велика и что таких лиц – гораздо больше".

В целом, авторы представления в МУС проанализировали 526 часов эфира и отобрали более 300 высказываний, отвечающих критериям языка ненависти.

"О каждом из этих людей в представлении мы указывали конкретно примерно пять-семь главных нарративов, которые тот или иной человек постоянно продвигал. Относительно некоторых – больше, относительно некоторых – меньше. Но точно у всех есть призывы к насилию и тому подобное", – сообщил программный директор Центра гражданских свобод Владимир Яворский.

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По его словам, очень важно, чтобы МУС начал это расследование – показал, что такая деятельность является преступлением, поскольку сейчас это преподносится как "свобода слова" и "высказывание мнения" россиянами.

Анонсируется, что текст этого представления будет публичным лишь отчасти, потому что в нем есть "сенситивные материалы, от которых зависит вопрос безопасности определенных лиц".

"По нашему мнению, это представление абсолютно обосновано. Будем ждать положительного результата. Я верю, что это будет основой для расследования, что это будет основой для будущих арестов и привлечения к международной уголовной ответственности виновных", – подытожила адвокат Харьковской правозащитной группы Анна Овдиенко.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

5 марта 2024 года МУС выдал ордера на арест командующих Дальней авиации России и Черноморского флота. Россиянам инкриминируют преступления, совершенные "по меньшей мере с 10 октября 2022 года до меньшей мере 9 марта 2023 года".

4 апреля СБУ передала в Гаагу данные о хакерах ГРУ РФ, совершивших атаку на Киевстар в декабре 2023-го.

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