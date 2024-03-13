Путін та Медведєв почали погрожувати ядерною зброєю, Макрон відповів військами НАТО — дипломат

Огризко заявив, що у відповідь на погрози росіян Макрон розпочав дискусію про війська НАТО в Україні

Володимир Огризко (Фото: скриншот з відео)

Президент Франції Емманюель Макрон почав говорити про можливе відправлення військ НАТО до України після чергових погроз ядерною зброєю з Москви. Про це повідомив міністр закордонних справ у 2007-2009 роках Володимир Огризко в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, нещодавно диктатор Володимир Путін почав говорити про застосування ядерної зброї, а після нього – колишній "президент" РФ Дмитро Медведєв.

"Це був черговий "пас" західним країнам. Макрон прийняв це і почав говорити про війська НАТО в Україні у відповідь", – сказав Огризко.

Він зазначив, що не варто відкидати можливість розміщення військ НАТО в Україні й навів приклад трансформації позиції Німеччини — якщо два роки тому Берлін відправляв лише медикаменти та каски, то сьогодні є другим постачальником озброєнь Києву.

Дипломат заявив, що канцлер ФРН Олаф Шольц, який категорично заперечує можливість відправлення військових до України, боїться історичної пам'яті про Другу світову війну.

"Для них переступити через ідею, що німці знову воюють – це навіть не Еверест, це ще вище. Для них ідея про німецьких військових в Україні поки що є непереборним бар'єром, але так буде не завжди. Питання лише у часі", – резюмував ексміністр.

На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

На зустрічі з парламентськими партіями французький лідер заявив, що виправлення військ в Україну можлива у разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу. Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі загроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України" і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливої присутності в Україні.

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