Путин и Медведев начали угрожать ядерным оружием, Макрон ответил войсками НАТО — дипломат

Огрызко заявил, что в ответ на угрозы россиян Макрон начал дискуссию о войсках НАТО в Украине

Владимир Огрызко (Фото: скриншот видео)

Президент Франции Эмманюэль Макрон начал говорить о возможной отправке войск НАТО в Украину после очередных угроз ядерным оружием из Москвы. Об этом сообщил министр иностранных дел в 2007-2009 годах Владимир Огрызко в интервью LIGA.net.

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По его словам, недавно диктатор Владимир Путин начал говорить о применении ядерного оружия, а после него — бывший "президент" РФ Дмитрий Медведев.

"Это был очередной "пас" западным странам. Макрон принял это и начал говорить о войсках НАТО в Украине в ответ", — сказал Огрызко.

Он отметил, что не стоит отбрасывать возможность размещения войск НАТО в Украине и привел в пример трансформацию позиции Германии — если два года назад Берлин отправлял только медикаменты и каски, то сегодня является вторым поставщиком вооружений Киеву.

Дипломат заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, который категорически отрицает возможность отправки военных в Украину, боится исторической памяти о Второй мировой войне.

"Для них переступить через идею, что немцы снова воюют — это даже не Эверест, это еще выше. Для них идея о немецких военных в Украине пока что является непереборным барьером, но так будет не всегда. Вопрос только во времени", — резюмировал экс-министр.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.

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