Судитимуть топпропагандиста Росії, який закликав топити й спалювати українських дітей

Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно прокремлівського топпропагандиста та ексдиректора мовлення російською мовою пропагандистського телеканалу Russia Today Антона Красовського, який закликав топити та спалювати українських дітей.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Слідчі встановили, що російський пропагандист в одному з ефірів авторської програми на RT публічно закликав топити й спалювати українських дітей.

Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, на власному каналі пропагандиста в YouTube та Telegram-каналі, які налічують декілька сотень тисяч підписників, додають в Офісі генпрокурора.

"Він налаштовує російську аудиторію проти українців та закликає фізично знищити український народ", — йдеться у повідомленні.

Раніше Красовському було повідомлено про підозру за фактами публічних закликів до геноциду (ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу).

Пропагандисту призначено максимально можливе за санкціями статей покарання – п'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У липні 2023 року Красовський потрапив під санкції Британії разом із ще одним пропагандистом РФ та низкою посадовців.

В серпні 2022-го СБУ повідомила, що Красовського заочно судитимуть за заклики до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу.

20 жовтня RT випустила в ефір бесіду Красовського з письменником Сергієм Лук'яненком, який підтримує війну, де під час розмови ведучий запропонував вбивати українських дітей, які не люблять Росію. Згодом Красовського відсторонили.

Дивіться також відео: Російський пропагандист обіцяє "спалити українців на Хрещатику". У США відповіли

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.