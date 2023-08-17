Будут судить топ-пропагандиста России, который призывал топить и сжигать украинских детей

Прокуроры Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении прокремлевского топ-пропагандиста и экс-директора вещания на русском языке пропагандистского телеканала Russia Today Антона Красовского, призывавшего топить и сжигать украинских детей.

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Следователи установили, что российский пропагандист в одном из эфиров авторской программы на RT публично призвал топить и сжигать украинских детей.

Этот сюжет вышел в телевыпусках Russia Today, на собственном канале пропагандиста в YouTube и Telegram-канале, насчитывающих несколько сотен тысяч подписчиков, добавляют в Офисе генпрокурора.

"Он настраивает российскую аудиторию против украинцев и призывает физически уничтожить украинский народ", – говорится в сообщении.

Ранее Красовскому сообщили о подозрении по фактам публичных призывов к геноциду (ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса).

Пропагандисту назначено максимально возможное по санкциям статей наказание – пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В июле 2023 года Красовский попал под санкции Британии вместе с еще одним пропагандистом РФ и рядом чиновников.

В августе 2022-го СБУ сообщила, что Красовского будут заочно судить за призывы к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя.

20 октября RT выпустила в эфир беседу Красовского с писателем Сергеем Лукьяненко, поддерживающим войну, где во время разговора ведущий предложил убивать украинских детей, которые не любят Россию. Впоследствии Красовского отстранили.

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