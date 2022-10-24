UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Призывавшего "топить и сжигать" украинских детей пропагандиста Красовского уволили с RT

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 09:36
Призывавшего
Антон Красовский (скриншот)

Руководство российского пропагандистского канала RT (Russia Today) якобы уволило ведущего Антона Красовского после его призыва "топить и сжигать" украинских детей. Об этом написала главред RT Маргарита Симоньян.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

20 октября RT выпустила в эфир беседу Красовского с поддерживающим войну писателем Сергеем Лукьяненко, где в ходе разговора ведущий предложил убивать украинских детей, которые не любят Россию. Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал на этом фоне запретить трансляцию RT во всем мире.

После того как в мире поднялся резонанс из-за распространения в сети этих человеконенавистнических высказываний, руководитель преступников-пропагандистов Симоньян, которая все время войны делает то же самое – призывает к ликвидации Украины, – назвала слова Красовского "дикими и омерзительными", а то, что он это сказал (хотя он говорит это постоянно. – Ред.) – "временным помешательством".

Читайте также: Кулеба: Даже за подготовку к теракту на Каховской ГЭС нужно наказывать

Симоньян, на канале которой на постоянной основе выходят программы, подстрекающие россиян к продолжению войны против Украины, заявила, что RT "не могут позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь".

Сам Красовский заявил, что "бывает так: сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться", и "попросил прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым".

Смотрите также: Украина троллит ФСБ: Симоньян, Скабеева и Захарова тоже служат в Нацгвардии

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Маргарита Симоньян война russia today военные преступления пропаганда геноцид Антон Красовский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 