Призывавшего "топить и сжигать" украинских детей пропагандиста Красовского уволили с RT

Руководство российского пропагандистского канала RT (Russia Today) якобы уволило ведущего Антона Красовского после его призыва "топить и сжигать" украинских детей. Об этом написала главред RT Маргарита Симоньян.

20 октября RT выпустила в эфир беседу Красовского с поддерживающим войну писателем Сергеем Лукьяненко, где в ходе разговора ведущий предложил убивать украинских детей, которые не любят Россию. Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал на этом фоне запретить трансляцию RT во всем мире.

После того как в мире поднялся резонанс из-за распространения в сети этих человеконенавистнических высказываний, руководитель преступников-пропагандистов Симоньян, которая все время войны делает то же самое – призывает к ликвидации Украины, – назвала слова Красовского "дикими и омерзительными", а то, что он это сказал (хотя он говорит это постоянно. – Ред.) – "временным помешательством".

Симоньян, на канале которой на постоянной основе выходят программы, подстрекающие россиян к продолжению войны против Украины, заявила, что RT "не могут позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь".

Сам Красовский заявил, что "бывает так: сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться", и "попросил прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым".

Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v