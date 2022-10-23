На Russia Today призвали топить украинских детей. Кулеба требует глобального запрета RT

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал в Twitter к глобальному запрету всех пропагандистских медиа государственного холдинга Russia Today после того, как в одной из передач в очередной раз прозвучали прямые призывы к убийству украинцев.

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"Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот фрагмент. Это то, с чем вы миритесь, когда разрешаете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (за которое полагается суд), не имеющее ничего общего со свободой слова. Запретить RT по всему миру!" – написал Кулеба.

В передаче, о которой идет речь, ведущий Антон Красовский говорит, что украинских детей нужно топить, если они говорят, что Россия оккупировала Украину.

29 августа СБУ заявила, что завершила досудебное расследование в отношении пропагандиста с RT Антона Кузнецова-Красовского. Его будут заочно судить за призывы к геноциду украинцев, ликвидацию независимости Украины и свержение ее конституционного строя.

Сергій Бережний

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