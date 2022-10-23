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На Russia Today призвали топить украинских детей. Кулеба требует глобального запрета RT

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2022, 18:08
На Russia Today призвали топить украинских детей. Кулеба требует глобального запрета RT - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал в Twitter к глобальному запрету всех пропагандистских медиа государственного холдинга Russia Today после того, как в одной из передач в очередной раз прозвучали прямые призывы к убийству украинцев.      

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"Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот фрагмент. Это то, с чем вы миритесь, когда разрешаете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (за которое полагается суд), не имеющее ничего общего со свободой слова. Запретить RT по всему миру!" – написал Кулеба. 

Скриншот Twitter Dmytro Kuleba

В передаче, о которой идет речь, ведущий Антон Красовский говорит, что украинских детей нужно топить, если они говорят, что Россия оккупировала Украину.

 

Сергій Бережний
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russia today пропаганда россии дмитрий кулеба
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