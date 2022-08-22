Украина троллит ФСБ: Симоньян, Скабеева и Захарова тоже служат в Нацгвардии ("документы")
22.08.2022, 21:52
Маргарита Симоньян, главред Russia today (скриншот с YouTube-интервью Ксении Собчак)
Нацгвардия Украины опубликовала сделанные при помощи графического редактора удостоверения "военнослужащих НГУ" Алины Кабаевой, Ольги Скабеевой, Марии Захаровой и Маргариты Симоньян.
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"Google все помнит!) Все, что попало туда хоть раз, там остается. Если поискать, то можно найти удостоверение целой "агентурной сети" НГУ, которую сегодня уже частично раскрыли", – говорится в сообщении.
Так в Нацгвардии отреагировали на публикацию "удостоверения" военнослужащей НГУ Натальи Вовк, которую ФСБ подозревает в убийстве российской пропагандистки Дарьи Дугиной, дочери пропагандиста Александра Дугина.
- 20 августа в России взорвали джип пропагандиста Дугина, в результате чего погибла его дочь.
- Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву Дарьи Дугиной: "Мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство".
- Сегодня ФСБ объявила о раскрытии убийства, обвинив в нем якобы гражданку Украины Наталью Вовк, которая якобы работала на украинские спецслужбы.
- В "Азове" заявили, что эта женщина никогда не имела и не имеет никакого отношения к полку.
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