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Украина троллит ФСБ: Симоньян, Скабеева и Захарова тоже служат в Нацгвардии ("документы")

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 21:52
Украина троллит ФСБ: Симоньян, Скабеева и Захарова тоже служат в Нацгвардии (
Маргарита Симоньян, главред Russia today (скриншот с YouTube-интервью Ксении Собчак)

Нацгвардия Украины опубликовала сделанные при помощи графического редактора удостоверения "военнослужащих НГУ" Алины Кабаевой, Ольги Скабеевой, Марии Захаровой и Маргариты Симоньян.

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"Google все помнит!) Все, что попало туда хоть раз, там остается. Если поискать, то можно найти удостоверение целой "агентурной сети" НГУ, которую сегодня уже частично раскрыли", – говорится в сообщении.

Украина троллит ФСБ: Симоньян, Скабеева и Захарова тоже служат в Нацгвардии ("документы")

Украина троллит ФСБ: Симоньян, Скабеева и Захарова тоже служат в Нацгвардии ("документы")

Украина троллит ФСБ: Симоньян, Скабеева и Захарова тоже служат в Нацгвардии ("документы")

Украина троллит ФСБ: Симоньян, Скабеева и Захарова тоже служат в Нацгвардии ("документы")

Так в Нацгвардии отреагировали на публикацию "удостоверения" военнослужащей НГУ Натальи Вовк, которую ФСБ подозревает в убийстве российской пропагандистки Дарьи Дугиной, дочери пропагандиста Александра Дугина.

  • 20 августа в России взорвали джип пропагандиста Дугина, в результате чего погибла его дочь.
  • Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву Дарьи Дугиной: "Мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство".
  • Сегодня ФСБ объявила о раскрытии убийства, обвинив в нем якобы гражданку Украины Наталью Вовк, которая якобы работала на украинские спецслужбы. 
  • В "Азове" заявили, что эта женщина никогда не имела и не имеет никакого отношения к полку. 
Вадим Ребрина
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Мария Захарова Маргарита Симоньян нацгвардия ольга скабеева алина кабаева дарья дугина
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