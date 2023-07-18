Пропагандист Красовский получил новое подозрение за призыв топить и жечь украинских детей

Экс-директор вещания на русском языке пропагандистского телеканала RT Антон Красовский, призывавший топить и сжигать украинских детей, получил еще одно подозрение в Украине. Об этом сообщают Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины.

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Красовскому сообщено о подозрении по фактам публичных призывов к геноциду (ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса).

По данным следствия, пропагандист в одном из эфиров своей авторской программы публично призывал топить и сжигать украинских детей.

"Он настраивает российскую аудиторию против украинцев и призывает физически уничтожить украинский народ", – заявили в Офисе генпрокурора.

Была проведена экспертиза, согласно выводу которой эти высказывания являются публичными призывами к геноциду украинцев.

В СБУ напомнили, что в феврале этого года российский пропагандист был заочно приговорен к пяти годам заключения с конфискацией имущества.

В августе 2022-го СБУ сообщила, что Красовского будут заочно судить за призывы к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя.

20 октября RT выпустила в эфир беседу Красовского с писателем Сергеем Лукьяненко, поддерживающим войну, где во время разговора ведущий предложил убивать украинских детей, которые не любят Россию. Впоследствии Красовского отстранили.

Вчера Красовский попал под санкции Британии вместе с еще одним пропагандистом РФ и рядом должностных лиц.

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