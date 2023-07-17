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Призывавший топить украинских детей пропагандист РФ – под санкциями Лондона: кто в списке

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 14:41
Призывавший топить украинских детей пропагандист РФ – под санкциями Лондона: кто в списке - Фото
Фото: ЕРА

Великобритания в ответ на принудительную депортацию Россией украинских детей ввела санкции против омбудсвумен Московской области Ксении Мишоновой и министра образования России Сергея Кравцова. Об этом говорится на сайте парламента Соединенного Королевства.

Как отмечает пресс-служба британского правительства, вышеуказанные лица "сыграли важную роль в разработанной программе России по депортации, направленной на уничтожение украинской культурной и национальной идентичности".

Кроме того, санкционный список пополнили два российских пропагандиста, причастных к разжиганию ненависти к Украине. Речь идет об Антоне Красовском, который в эфире российского пропагандистского телеканала Russia Today призвал топить и убивать украинских детей, и Аркадия Мамонтова – пропагандиста на телеканале "Россия-1".

Ограничения предусматривают:

- заморозка активов российских официальных лиц и пропагандистов на территории Великобритании;

- запрещение въезда на территорию Великобритании;

- санкции в отношении трастовых служб.

Полный санкционный список Великобритании в отношении российских официальных лиц можно посмотреть здесь.

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Милана Головань
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