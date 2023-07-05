Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 18 юрлиц, связанных с Россией

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против 18 юридических лиц, большинство из которых зарегистрированы в РФ и на Кипре. Указ от 5 июля 2023 опубликован на сайте президента.

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Под санкции попали:

→ ABH Holdings SA (частная инвестиционная холдинговая компания со штаб-квартирой в Люксембурге, принадлежит группе бизнесменов, среди которых израильско-российский бизнесмен еврейского происхождения Михаил Фридман);

→ ABH Ukraine Limited (компания зарегистрирована на Кипре);

→ Alfastrakhovanie Holdings Limited (Кипр);

→ ABH Financial Limited (Кипр);

→ "АБ Холдинг" (РФ);

→ "ЮНС-Холдинг" (РФ);

→ "АльфаСтрахование" (РФ);

→ "АС Финанс" (РФ);

→ "АС Холдинг" (РФ);

→ "АльфаСтрахование – ОМС" (РФ);

→ "АльфаСтрахование – Жизнь" (РФ);

→ Seline Limited (Кипр);

→ Masline Holdings Limited (Кипр);

→ Fostar Limited (Кипр);

→ EXT Ltd (Кипр);

→ Viviga Limited (Кипр);

→ Fairacre Holdings Limited (Кипр);

→ Alfa Capital Holdings Limited (британские Виргинские острова).

Санкции вводятся на 10 лет и предусматривают блокирование активов и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.

11 июня Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 178 фигурантов, в основном граждан России, в том числе против председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина.

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