Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 18 юрлиц, связанных с Россией
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против 18 юридических лиц, большинство из которых зарегистрированы в РФ и на Кипре. Указ от 5 июля 2023 опубликован на сайте президента.
Под санкции попали:
→ ABH Holdings SA (частная инвестиционная холдинговая компания со штаб-квартирой в Люксембурге, принадлежит группе бизнесменов, среди которых израильско-российский бизнесмен еврейского происхождения Михаил Фридман);
→ ABH Ukraine Limited (компания зарегистрирована на Кипре);
→ Alfastrakhovanie Holdings Limited (Кипр);
→ ABH Financial Limited (Кипр);
→ "АБ Холдинг" (РФ);
→ "ЮНС-Холдинг" (РФ);
→ "АльфаСтрахование" (РФ);
→ "АС Финанс" (РФ);
→ "АС Холдинг" (РФ);
→ "АльфаСтрахование – ОМС" (РФ);
→ "АльфаСтрахование – Жизнь" (РФ);
→ Seline Limited (Кипр);
→ Masline Holdings Limited (Кипр);
→ Fostar Limited (Кипр);
→ EXT Ltd (Кипр);
→ Viviga Limited (Кипр);
→ Fairacre Holdings Limited (Кипр);
→ Alfa Capital Holdings Limited (британские Виргинские острова).
Санкции вводятся на 10 лет и предусматривают блокирование активов и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.
- 11 июня Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 178 фигурантов, в основном граждан России, в том числе против председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина.
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