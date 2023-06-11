Зеленский ввел указом санкции против 178 фигурантов, в том числе судей из РФ и Украины
Президент Владимир Зеленский ввел в действие свои указом решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении 178 фигурантов, в основном граждан России, в том числе против главы Конституционного суда России Валерия Зорькина.
Президент ввел в действие решение СНБО от 11 июня 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
Этим решением санкционные списки расширяются на 178 фигурантов, большинство из которых - граждане РФ.
Значительная часть попавших под санкции имеют отношение к российской судебной системе. Санкции введены, в частности, в отношении главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина.
В списке есть также украинские судьи, которые пошли на сотрудничество с оккупационными властями.
- В конце мая именно глава Конституционного суда РФ Зорькин "презентовал" российскому диктатору Владимиру Путину французскую карту XVII века, на которой якобы нет Украины, хотя она на этой карте есть.
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