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Зеленский ввел указом санкции против 178 фигурантов, в том числе судей из РФ и Украины

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11.06.2023, 15:33
Зеленский ввел указом санкции против 178 фигурантов, в том числе судей из РФ и Украины - Фото
Валерий Зорькин и Владиммр Путин (Фото - скриншот из видео) (2)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие свои указом решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении 178 фигурантов, в основном граждан России, в том числе против главы Конституционного суда России Валерия Зорькина.

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Президент ввел в действие решение СНБО от 11 июня 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Этим решением санкционные списки расширяются на 178 фигурантов, большинство из которых - граждане РФ.

Значительная часть попавших под санкции имеют отношение к российской судебной системе. Санкции введены, в частности, в отношении главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина.

В списке есть также украинские судьи, которые пошли на сотрудничество с оккупационными властями.

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Сергей Бережной
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