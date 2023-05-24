Российский диктатор Владимир Путин представил очередную очевидную ложь, заявив, что на французской карте XVII века Украина якобы не отмечена и, значит, ее "не существовало". Однако на этой карте Украина отмечена.

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В размещенном Кремлем видеоролике показано, как председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин якобы принес Путину карту и заявил, что на ней не отмечена Украина.

Они вместе стали рассматривать карту и приговаривать: "Никакой Украины не было в истории человечества".

Блогер Игаль Левин заметил, что эта карта размещена во французской онлайн-библиотеке Gallica, "каждый может ее увидеть".

На карте обозначено Vkraine ou Pays des Cosaques – Украина, или Страна казаков.

Также на этой карте Крымский полуостров подписан как Crimski tatares du Crim – Крымские тартары Крыма.

В марте 2023 года на видео разговора российского диктатора Владимира Путина с "местными жителями" во временно оккупированном Мариуполе слышен крик женщины "это все неправда, это все напоказ".

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