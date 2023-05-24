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Путину показали карту XVII века. Он заявил, что Украины там нет. Соврал – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 13:40
Путину показали карту XVII века. Он заявил, что Украины там нет. Соврал – фото - Фото
Скриншот карты из библиотеки Gallica

Российский диктатор Владимир Путин представил очередную очевидную ложь, заявив, что на французской карте XVII века Украина якобы не отмечена и, значит, ее "не существовало". Однако на этой карте Украина отмечена.

В размещенном Кремлем видеоролике показано, как председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин якобы принес Путину карту и заявил, что на ней не отмечена Украина.

Они вместе стали рассматривать карту и приговаривать: "Никакой Украины не было в истории человечества".

Блогер Игаль Левин заметил, что эта карта размещена во французской онлайн-библиотеке Gallica, "каждый может ее увидеть".

На карте обозначено Vkraine ou Pays des Cosaques – Украина, или Страна казаков.

Также на этой карте Крымский полуостров подписан как Crimski tatares du Crim – Крымские тартары Крыма.

Путину показали карту XVII века. Он заявил, что Украины там нет. Соврал – фото

  • В марте 2023 года на видео разговора российского диктатора Владимира Путина с "местными жителями" во временно оккупированном Мариуполе слышен крик женщины "это все неправда, это все напоказ". 

Читайте также: "У них мозг уничтожен пропагандой". Буданов сказал, какой фейк РФ поразил его больше всего

Наталья Медведева
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