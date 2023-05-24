Російський диктатор Володимир Путін представив чергову очевидну брехню, заявивши, що на французькій мапі XVII століття Україна нібито не позначена і, отже, її "не існувало". Однак на цій мапі Україну позначено.

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У розміщеному Кремлем відео показано, як голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін нібито приніс Путіну мапу та заявив, що на ній не позначено Україну.

Вони разом почали розглядати мапу та приговорювати: "Никакой Украины не было в истории человечества".

Блогер Ігаль Левін зауважив, що ця мапа розміщена у французькій онлайн-бібліотеці Gallica, "кожен може її побачити".

На мапі вказано Vkraine ou Pays des Cosaques – Україна, або Країна козаків.

Також на цій мапі Кримський півострів підписаний як Crimski tatares du Crim – Кримські тартари Криму.

У березні 2023 року на відео розмови російського диктатора Володимира Путіна з "місцевими жителями" у тимчасово окупованому Маріуполі чути крик жінки "це все неправда, це все напоказ".

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