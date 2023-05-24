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Путіну показали мапу XVII ст. Він заявив, що України там немає. Збрехав – фото

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 13:40
Путіну показали мапу XVII ст. Він заявив, що України там немає. Збрехав – фото - Фото
Скриншот мапи з бібліотеки Gallica

Російський диктатор Володимир Путін представив чергову очевидну брехню, заявивши, що на французькій мапі XVII століття Україна нібито не позначена і, отже, її "не існувало". Однак на цій мапі Україну позначено.

У розміщеному Кремлем відео показано, як голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін нібито приніс Путіну мапу та заявив, що на ній не позначено Україну.

Вони разом почали розглядати мапу та приговорювати: "Никакой Украины не было в истории человечества".

Блогер Ігаль Левін зауважив, що ця мапа розміщена у французькій онлайн-бібліотеці Gallica, "кожен може її побачити".

На мапі вказано Vkraine ou Pays des Cosaques – Україна, або Країна козаків.

Також на цій мапі Кримський півострів підписаний як Crimski tatares du Crim – Кримські тартари Криму.

Путіну показали мапу XVII ст. Він заявив, що України там немає. Збрехав – фото

  • У березні 2023 року на відео розмови російського диктатора Володимира Путіна з "місцевими жителями" у тимчасово окупованому Маріуполі чути крик жінки "це все неправда, це все напоказ".

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Наталія Медведєва
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