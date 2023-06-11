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Зеленський запровадив указом санкції проти 178 фігурантів, серед яких судді з РФ і України

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11.06.2023, 15:33
Зеленський запровадив указом санкції проти 178 фігурантів, серед яких судді з РФ і України - Фото
Валерій Зорькін та Владиммр Путін (Фото - скріншот з відео) (2)

Президент Володимир Зеленський ввів у дію своїм указом рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо 178 фігурантів, в основному громадян Росії, зокрема проти голови Конституційного суду Росії Валерія Зорькіна.

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Президент ввів у дію рішення РНБО від 11 червня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Цим рішенням списки санкцій розширюються на 178 фігурантів, більшість з яких є громадянами РФ.

Значна частина тих, хто потрапив під санкції, мають відношення до російської судової системи. Санкції запроваджено, зокрема, щодо голови Конституційного суду РФ Валерія Зорькіна.

У списку також є українські судді, які пішли на співпрацю з окупаційною владою.

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Сергій Бережний
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