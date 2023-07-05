Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти 18 юросіб, повʼязаних із Росією

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки й оборони про санкції проти 18 юридичних осіб, більшість з яких зареєстровані в РФ і на Кіпрі. Указ від 5 липня 2023 року опубліковано на сайті президента.

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Під санкції потрапили:

→ ABH Holdings SA (приватна інвестиційна холдингова компанія зі штаб-квартирою в Люксембурзі, належить групі бізнесменів, серед яких ізраїльсько-російський бізнесмен єврейського походження Михайло Фрідман);

→ ABH Ukraine Limited (компанія зареєстрована на Кіпрі);

→ Alfastrakhovanie Holdings Limited (Кіпр);

→ ABH Financial Limited (Кіпр);

→ "АБ Холдинг" (РФ);

→ "ЮНС-Холдинг" (РФ);

→ "АльфаСтрахование" (РФ);

→ "АС Финанс" (РФ);

→ "АС Холдинг" (РФ);

→ "АльфаСтрахование – ОМС" (РФ);

→ "АльфаСтрахование – Жизнь" (РФ);

→ Seline Limited (Кіпр);

→ Masline Holdings Limited (Кіпр);

→ Fostar Limited (Кіпр);

→ EXT Ltd (Кіпр);

→ Viviga Limited (Кіпр);

→ Fairacre Holdings Limited (Кіпр);

→ Alfa Capital Holdings Limited (британські Віргінські острови).

Санкції вводяться на 10 років і передбачають блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України.

11 червня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 178 фігурантів, загалом громадян Росії, зокрема проти голови Конституційного суду Росії Валерія Зорькіна.

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