Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти 18 юросіб, повʼязаних із Росією
Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки й оборони про санкції проти 18 юридичних осіб, більшість з яких зареєстровані в РФ і на Кіпрі. Указ від 5 липня 2023 року опубліковано на сайті президента.
Під санкції потрапили:
→ ABH Holdings SA (приватна інвестиційна холдингова компанія зі штаб-квартирою в Люксембурзі, належить групі бізнесменів, серед яких ізраїльсько-російський бізнесмен єврейського походження Михайло Фрідман);
→ ABH Ukraine Limited (компанія зареєстрована на Кіпрі);
→ Alfastrakhovanie Holdings Limited (Кіпр);
→ ABH Financial Limited (Кіпр);
→ "АБ Холдинг" (РФ);
→ "ЮНС-Холдинг" (РФ);
→ "АльфаСтрахование" (РФ);
→ "АС Финанс" (РФ);
→ "АС Холдинг" (РФ);
→ "АльфаСтрахование – ОМС" (РФ);
→ "АльфаСтрахование – Жизнь" (РФ);
→ Seline Limited (Кіпр);
→ Masline Holdings Limited (Кіпр);
→ Fostar Limited (Кіпр);
→ EXT Ltd (Кіпр);
→ Viviga Limited (Кіпр);
→ Fairacre Holdings Limited (Кіпр);
→ Alfa Capital Holdings Limited (британські Віргінські острови).
Санкції вводяться на 10 років і передбачають блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України.
- 11 червня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 178 фігурантів, загалом громадян Росії, зокрема проти голови Конституційного суду Росії Валерія Зорькіна.
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