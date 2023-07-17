Пропагандист РФ, що закликав топити українських дітей – під санкціями Лондона: хто у списку

Велика Британія у відповідь на примусову депортацію Росією українських дітей запровадила санкції зокрема проти омбудсвумен Московської області Ксенії Мішонової та міністра освіти Росії Сергія Кравцова. Про це йдеться на сайті парламенту Сполученого Королівства.

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Як зазначає пресслужба британського уряду, зазначені вище особи "відіграли важливу роль у розробленій програмі Росії з депортації, яка спрямована на знищення української культурної та національної ідентичності".

Крім того, санкційний список поповнили два російські пропагандисти, причетні до розпалювання ненависті до України. Йдеться про Антона Красовського, який в ефірі російського пропагандистського телеканалу Russia Today закликав топити та вбивати українських дітей, та Аркадія Мамонтова – пропагандиста на телеканалі "Россия-1".

Обмеження передбачають:

- замороження активів російських офіційних осіб та пропагандистів на території Великої Британії;

- заборону в'їзду на територію Великої Британії;

- санкції щодо трастових служб.

Повний санкційний список Великої Британії щодо російських офіційних осіб можна переглянути тут.

28 червня 2023 року Євросоюз ухвалив 11 пакет санкцій проти Росії.

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