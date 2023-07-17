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Пропагандист РФ, що закликав топити українських дітей – під санкціями Лондона: хто у списку

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 14:41
Пропагандист РФ, що закликав топити українських дітей – під санкціями Лондона: хто у списку - Фото
Фото: ЕРА

Велика Британія у відповідь на примусову депортацію Росією українських дітей запровадила санкції зокрема проти омбудсвумен Московської області Ксенії Мішонової та міністра освіти Росії Сергія Кравцова. Про це йдеться на сайті парламенту Сполученого Королівства.

Як зазначає пресслужба британського уряду, зазначені вище особи "відіграли важливу роль у розробленій програмі Росії з депортації, яка спрямована на знищення української культурної та національної ідентичності".

Крім того, санкційний список поповнили два російські пропагандисти, причетні до розпалювання ненависті до України. Йдеться про Антона Красовського, який в ефірі російського пропагандистського телеканалу Russia Today закликав топити та вбивати українських дітей, та Аркадія Мамонтова – пропагандиста на телеканалі "Россия-1".

Обмеження передбачають:

- замороження активів російських офіційних осіб та пропагандистів на території Великої Британії;

- заборону в'їзду на територію Великої Британії;

- санкції щодо трастових служб.

Повний санкційний список Великої Британії щодо російських офіційних осіб можна переглянути тут.

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Мілана Головань
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