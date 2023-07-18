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Пропагандист Красовський отримав нову підозру за заклик топити і спалювати українських дітей

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 12:37
Пропагандист Красовський отримав нову підозру за заклик топити і спалювати українських дітей - Фото
Антон Красовський (Скриншот із відео)

Ексдиректор мовлення російською мовою пропагандистського телеканалу RT Антон Красовський, який закликав топити і спалювати українських дітей, отримав ще одну підозру в Україні. Про це повідомляють Офіс генпрокурора і Служба безпеки України.

Красовському повідомлено про підозру за фактами публічних закликів до геноциду (ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу).

За даним слідства, пропагандист в одному з ефірів своєї авторської програми публічно закликав топити і спалювати українських дітей.

"Він налаштовує російську аудиторію проти українців та закликає фізично знищити український народ", – заявили в Офісі генпрокурора.

Було проведено експертизу, згідно з висновком якої ці висловлювання є публічними закликами до геноциду українців.

В СБУ нагадали, що в лютому цього року російського пропагандиста було заочно засуджено до п'яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

  • В серпні 2022-го СБУ повідомила, що Красовського заочно судитимуть за заклики до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу.
  • 20 жовтня RT випустила в ефір бесіду Красовського з письменником Сергієм Лук'яненком, який підтримує війну, де під час розмови ведучий запропонував вбивати українських дітей, які не люблять Росію. Згодом Красовського відсторонили.
  • Вчора Красовський потрапив під санкції Британії разом із ще одним пропагандистом РФ та низкою посадовців.

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Оксана Житнюк
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