Пропагандист Красовський отримав нову підозру за заклик топити і спалювати українських дітей

Ексдиректор мовлення російською мовою пропагандистського телеканалу RT Антон Красовський, який закликав топити і спалювати українських дітей, отримав ще одну підозру в Україні. Про це повідомляють Офіс генпрокурора і Служба безпеки України.

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Красовському повідомлено про підозру за фактами публічних закликів до геноциду (ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу).

За даним слідства, пропагандист в одному з ефірів своєї авторської програми публічно закликав топити і спалювати українських дітей.

"Він налаштовує російську аудиторію проти українців та закликає фізично знищити український народ", – заявили в Офісі генпрокурора.

Було проведено експертизу, згідно з висновком якої ці висловлювання є публічними закликами до геноциду українців.

В СБУ нагадали, що в лютому цього року російського пропагандиста було заочно засуджено до п'яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

В серпні 2022-го СБУ повідомила, що Красовського заочно судитимуть за заклики до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу.

20 жовтня RT випустила в ефір бесіду Красовського з письменником Сергієм Лук'яненком, який підтримує війну, де під час розмови ведучий запропонував вбивати українських дітей, які не люблять Росію. Згодом Красовського відсторонили.

Вчора Красовський потрапив під санкції Британії разом із ще одним пропагандистом РФ та низкою посадовців.

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