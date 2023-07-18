Пропагандист Красовський отримав нову підозру за заклик топити і спалювати українських дітей
Ексдиректор мовлення російською мовою пропагандистського телеканалу RT Антон Красовський, який закликав топити і спалювати українських дітей, отримав ще одну підозру в Україні. Про це повідомляють Офіс генпрокурора і Служба безпеки України.
Красовському повідомлено про підозру за фактами публічних закликів до геноциду (ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу).
За даним слідства, пропагандист в одному з ефірів своєї авторської програми публічно закликав топити і спалювати українських дітей.
"Він налаштовує російську аудиторію проти українців та закликає фізично знищити український народ", – заявили в Офісі генпрокурора.
Було проведено експертизу, згідно з висновком якої ці висловлювання є публічними закликами до геноциду українців.
В СБУ нагадали, що в лютому цього року російського пропагандиста було заочно засуджено до п'яти років ув’язнення з конфіскацією майна.
- В серпні 2022-го СБУ повідомила, що Красовського заочно судитимуть за заклики до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу.
- 20 жовтня RT випустила в ефір бесіду Красовського з письменником Сергієм Лук'яненком, який підтримує війну, де під час розмови ведучий запропонував вбивати українських дітей, які не люблять Росію. Згодом Красовського відсторонили.
- Вчора Красовський потрапив під санкції Британії разом із ще одним пропагандистом РФ та низкою посадовців.
Дивіться також відео: Російський пропагандист обіцяє "спалити українців на Хрещатику". У США відповіли
Коментарі