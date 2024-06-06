До Гааги звернулися щодо Медведєва, Соловйова, Симоньян та заступника голови адміністрації Путіна
Про подання оголосили Міжнародна федерація за права людини (FIDH), Центр громадянських свобод (ЦГС) та Харківська правозахисна група, до нього долучилася й російська неурядова організація, чию назву не розкривають.
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Російських пропагандистів звинувачують у мові ненависті, відповідно до статті 7 Римського статуту – основоположного документа МКС, зазначив директор напрямку міжнародного правосуддя у FIDH Ілля Нузов.
Він повідомив, що у поданні йдеться про таких пропагандистів РФ: Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян, Дмитро Кисельов, Дмитро Медведєв та Сергій Мардан, а також про першого заступника путінської адміністрації Громова.
Окрім пропагандистської діяльності, Медведєв також очолює керівну у РФ партію "Единая Россия" та обіймає посаду заступника голови Ради безпеки з 2020 року. З 2012-го він був прем'єр-міністром, а до цього з 2008-го обіймав посаду "президента" Росії.
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Щодо Громова, то Нузов зазначив, що посадовець несе відповідальність за поширення цих меседжів ненависті, або "архітектор цієї кампанії ненависті не перешкоджає їхній [пропагандистів] діяльності".
Також він додав, що ця група осіб є лише репрезентативною, і це не вичерпний перелік російських пропагандистів – їх моніторинг продовжується: "Знаємо, що машина пропаганди у РФ дуже велика і що таких осіб – набагато більше".
Загалом, автори подання до МКС проаналізували 526 годин ефіру та відібрали понад 300 висловлювань, які відповідають критеріям мови ворожнечі.
"Щодо кожного з цих людей у поданні ми вказували конкретно приблизно п'ять-сім головних наративів, які та чи інша людина постійно просувала. Щодо деяких – більше, щодо деяких – менше. Але точно у всіх є заклики до насильства тощо", – повідомив програмний директор Центру громадянських свобод Володимир Яворський.
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За його словами, дуже важливо, щоб МКС почав це розслідування – показав, що така діяльність є злочином, оскільки зараз це подається як "свобода слова" та "висловлювання думки" росіянами.
Анонсується, що текст цього подання буде публічним лише частково, тому що у ньому є "сенситивні матеріали, від яких залежить питання безпеки певних осіб".
"На нашу думку, це подання є абсолютно обґрунтованим. Будемо чекати на позитивний результат. Я вірю, що це буде основою для розслідування, що це буде основою для майбутніх арештів та притягнення до міжнародної кримінальної відповідальності винних осіб", – підсумувала адвокатка Харківської правозахисної групи Анна Овдієнко.
- 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.
- 5 березня 2024 року МКС видав ордери на арешт командувачів Дальньої авіації Росії та Чорноморського флоту. Росіянам інкримінують злочини, вчинені "щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року".
- 4 квітня СБУ передала до Гааги дані про хакерів ГРУ РФ, які здійснили атаку на Київстар у грудні 2023-го.
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