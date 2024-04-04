СБУ ідентифікувала російських хакерів, які атакували Київстар – матеріали передадуть у Гаагу
Служба безпеки України встановила, що грудневу атаку на оператора мобільного зв'язку Київстар здійснило хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом ГРУ РФ. Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк.
"Ми працюємо, щоб за нашим законодавством оголосити підозри й надалі передати ці справи до Міжнародного кримінального суду. Воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні", — сказав посадовець.
За словами Вітюка, зараз орган проводить низку експертиз щодо уражених хакерами систем і завданих збитків. Він повідомив: зокрема, були спрямовані запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів.
Начальник Департаменту кібербезпеки підкреслив, що у межах кримінального провадження опрацьовують усіх учасників вертикалі, які були причетні до атаки на Київстар.
Вітюк акцентував, що "відповідати за скоєне має не лише конкретний хакер, але і як мінімум керівник військової частини, а також керівництво спецслужби, що здійснює деструктивну діяльність".
Водночас Вітюк додав, що у світі налічується лише три кейси, коли оголошувалися підозри хакерам за кібератаки на інфраструктуру, один із них — результат СБУ.
- Вранці 12 грудня в оператора мобільного зв'язку Київстар стався технічний збій щодо здійснення послуг зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентів. Сайт оператора також не працює.
- Збій також позначився на роботі українських бізнесів і міських сервісів.
- Абоненти мобільного оператора Київстар не могли скористатися національним роумінгом через збій – мережа не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.
- Того ж дня СБУ повідомила, що відкрила кримінальне провадження у зв'язку з кібератакою на мережі оператора мобільного зв'язку Київстар.
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