СБУ ідентифікувала російських хакерів, які атакували Київстар – матеріали передадуть у Гаагу

Ілля Вітюк (Фото: СБУ)

Служба безпеки України встановила, що грудневу атаку на оператора мобільного зв'язку Київстар здійснило хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом ГРУ РФ. Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк.

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"Ми працюємо, щоб за нашим законодавством оголосити підозри й надалі передати ці справи до Міжнародного кримінального суду. Воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні", — сказав посадовець.

За словами Вітюка, зараз орган проводить низку експертиз щодо уражених хакерами систем і завданих збитків. Він повідомив: зокрема, були спрямовані запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів.

Начальник Департаменту кібербезпеки підкреслив, що у межах кримінального провадження опрацьовують усіх учасників вертикалі, які були причетні до атаки на Київстар.

Вітюк акцентував, що "відповідати за скоєне має не лише конкретний хакер, але і як мінімум керівник військової частини, а також керівництво спецслужби, що здійснює деструктивну діяльність".

Водночас Вітюк додав, що у світі налічується лише три кейси, коли оголошувалися підозри хакерам за кібератаки на інфраструктуру, один із них — результат СБУ.

Вранці 12 грудня в оператора мобільного зв'язку Київстар стався технічний збій щодо здійснення послуг зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентів. Сайт оператора також не працює.

Збій також позначився на роботі українських бізнесів і міських сервісів.

Абоненти мобільного оператора Київстар не могли скористатися національним роумінгом через збій – мережа не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.

Того ж дня СБУ повідомила, що відкрила кримінальне провадження у зв'язку з кібератакою на мережі оператора мобільного зв'язку Київстар.

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