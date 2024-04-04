СБУ идентифицировала хакеров РФ, которые атаковали Киевстар – материалы передадут в Гаагу

Илья Витюк (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины установила, что декабрьскую атаку на оператора мобильной связи Киевстар осуществила хакерская группировка SandWorm, являющаяся штатным подразделением ГРУ РФ. Об этом сообщил начальник Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк.

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"Мы работаем, чтобы по нашему законодательству объявить подозрения и в дальнейшем передать эти дела в Международный уголовный суд. Военных преступников должны судить на международном уровне", – сказал чиновник.

По словам Витюка, сейчас орган проводит ряд экспертиз относительно пораженных хакерами систем и нанесенного ущерба. Он сообщил, что, в частности, были направлены запросы на получение дополнительной информации от международных партнеров.

Начальник Департамента кибербезопасности подчеркнул, что в рамках уголовного производства прорабатывают всех участников вертикали, которые были причастны к атаке на Киевстар.

Витюк акцентировал, что "отвечать за содеянное должен не только конкретный хакер, но и как минимум руководитель воинской части, а также руководство спецслужбы, осуществляющей деструктивную деятельность".

При этом Витюк добавил, что в мире насчитывается всего три кейса, когда объявлялись подозрения хакерам за кибератаки на инфраструктуру, один из них – результат СБУ.

Утром 12 декабря у оператора мобильной связи Киевстар произошел технический сбой по оказанию услуг связи и доступа в интернет у части абонентов. Сайт оператора тоже не работает.

Сбой также сказался на работе украинских бизнесов и городских сервисов.

Абоненты мобильного оператора Киевстар не могли воспользоваться национальным роумингом из-за сбоя – сеть не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.

В тот же день СБУ сообщила, что открыла уголовное производство по кибератаке на сети оператора мобильной связи Киевстар.

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