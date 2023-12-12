Атака на мережу Київстар: СБУ відкрила кримінальне провадження, підозрюють росіян

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у зв'язку з кібератакою на мережі оператора мобільного зв'язку Київстар

Ілюстративне зображення (Фото - depositephotos.com)

Служба безпеки України повідомила, що відкрила кримінальне провадження у зв'язку з кібератакою на мережі оператора мобільного зв'язку Київстар.

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Як заявили в СБУ, провадження відкрито за вісьмома статтями Кримінального кодексу, зокрема за статтями про посягання на територіальну цілісність, диверсію, державну зраду, порушення законів і звичаїв війни.

Згідно з однією з версій, яку згадали у спецслужбі, за хакерською атакою можуть стояти спецслужби країни-агресора.

Кіберфахівці СБУ вже надають допомогу працівникам компанії та координують зусилля держслужб для якнайшвидшого відновлення мережі, йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора, і собі, повідомив, що розпочав досудове розслідування кібератак "на інформаційні й комунікаційні системи критичної інфраструктури України, органів влади, підприємств та установ, з боку злочинних угруповань, спеціально створених Російською Федерацією".

Вранці 12 грудня в оператора мобільного зв'язку Київстар стався технічний збій щодо здійснення послуг зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентів. Сайт оператора також не працює.

Збій також позначився на роботі українських бізнесів і міських сервісів.

Абоненти мобільного оператора Київстар не можуть скористатися національним роумінгом через збій – мережа не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів. Про це повідомили LIGA.net у пресслужбі Мінцифри.

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