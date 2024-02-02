Дело Украины против России по "геноциду": суд ООН признал свою юрисдикцию

Международный суд ООН в Гааге отклонил пять из шести возражений РФ и частично отклонил шестое возражение

Международный суд ООН (Фото: EPA/Remko de Waal)

Международный суд ООН в Гааге отклонил часть российских возражений по иску Украины о нарушении российским государством Конвенции о запрете геноцида и продолжит рассмотрение дела.

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Президент Международного суда ООН Джоан Донохью объявила, что иск Украины против России частично прошел стадию юрисдикции и переходит на стадию рассмотрения по существу.

Она заявила об отклонении пяти из шести возражений РФ и о частичном отклонении шестого возражения.

На рассмотрение по существу переходит только утверждение Украины о том, что Россия безосновательно обвинила Украину в "геноциде против русскоязычных жителей Донбасса". Суд признал, что имеет юрисдикцию в рассмотрении дела, следующим этапом теперь будет рассмотрение дела.

В то же время по требованию России, суд отказался рассматривать украинские исковые требования о незаконности признания "ЛНР" и "ДНР" и начале войны на основе ложных обвинений в геноциде. В суде заявили, что те обвинения не касаются Конвенции о геноциде.

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Речь идет о жалобе Украины против России, поданной 26 февраля 2022 года. В ней Украина просит суд привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида, которое она использовала для оправдания своей полномасштабной агрессии – говоря о "геноциде на Донбассе".

"Российская Федерация ложно утверждала, что акты геноцида имели место в Луганской и Донецкой областях Украины, и на этом основании признала так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", а затем объявила "специальную военную операцию" против Украины", – говорилось в заявлении Украины.

3 октября 2022 года РФ подала свои предварительные возражения по этому делу и поставила под сомнение, что Международный суд может рассматривать данную жалобу.

В январе 2017 года Украина также подавала иск в Гаагу против России в связи с ее незаконными действиями в Крыму и на Донбассе, еще 20 июля 2014 года официальный Киев заявлял, что Россия занимается финансированием международного терроризма

18 сентября Международный суд ООН в Гааге приступил к слушанию по иску Украины против России с обвинениями в нарушении последней Конвенции о запрете геноцида.

31 января 2024 года Международный суд ООН признал нарушения со стороны России по одному из пунктов частей Конвенции о запрете финансирования терроризма.

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