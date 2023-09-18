Суд в Гааге начал рассмотрение дела Украины против РФ. Режим Путина обвиняют в геноциде
Международный суд ООН в Гааге 18 сентября начал слушания по делу Украины против России по обвинениям в нарушении ею Конвенции о запрете геноцида. Об этом сказано в документе на сайте суда.
Украина подала иск против РФ еще в начале большой войны, там сказано, что Москва злоупотребляет международным правом, когда оправдывает полномасштабное вторжение "предотвращением геноцида".
Представители Украины будут выступать в суде 19 и 26 сентября, а россияне — 18 и 25 сентября.
Также Киев обвиняет РФ в планировании актов геноцида и том, что оккупанты намеренно убивают представителей украинской национальности.
Помимо России и Украины в процессе участвуют еще 32 страны.
- 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
- В России объявили выдачу ордера "противозаконной" и возбудили уголовные производства в отношении прокурора суда Карима Хана и трех судей.
- 19 июля стало известно, что Путин не примет участие в саммите БРИКС в Южной Африке из-за опасений, что ЮАР выполнит ордер МУС.
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