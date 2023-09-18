Суд в Гааге начал рассмотрение дела Украины против РФ. Режим Путина обвиняют в геноциде

Международный суд ООН в Гааге 18 сентября начал слушания по делу Украины против России по обвинениям в нарушении ею Конвенции о запрете геноцида. Об этом сказано в документе на сайте суда.

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Украина подала иск против РФ еще в начале большой войны, там сказано, что Москва злоупотребляет международным правом, когда оправдывает полномасштабное вторжение "предотвращением геноцида".

Представители Украины будут выступать в суде 19 и 26 сентября, а россияне — 18 и 25 сентября.

Также Киев обвиняет РФ в планировании актов геноцида и том, что оккупанты намеренно убивают представителей украинской национальности.

Помимо России и Украины в процессе участвуют еще 32 страны.

СПРАВКА. Международный суд ООН — это главный судебный орган ООН (не путать с Международным уголовным судом в Гааге). Решения суда окончательны и обязательны к исполнению. Если их не исполняют, можно апеллировать в Совет Безопасности ООН, но там у РФ права вето. Еще 16 марта 2022 года суд уже постановил, что Россия должна немедленно приостановить военные действия до начала разбирательства, но в Москве вердикт проигнорировали. В прошлом за геноцид дважды судили Югославию, а сейчас рассматривается дело против Мьянмы.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

В России объявили выдачу ордера "противозаконной" и возбудили уголовные производства в отношении прокурора суда Карима Хана и трех судей.

19 июля стало известно, что Путин не примет участие в саммите БРИКС в Южной Африке из-за опасений, что ЮАР выполнит ордер МУС.

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