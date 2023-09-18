Суд у Гаазі розпочав розгляд справи України проти РФ. Режим Путіна звинувачують у геноциді
Міжнародний суд ООН у Гаазі 18 вересня розпочав слухання у справі України проти Росії за звинуваченнями у порушенні нею Конвенції про заборону геноциду. Про це йдеться у документі на сайті суду.
Україна подала позов проти РФ ще на початку великої війни, там сказано, що Москва зловживає міжнародним правом, коли виправдовує повномасштабне вторгнення "запобіганням геноциду".
Представники України виступатимуть у суді 19 та 26 вересня, а росіяни – 18 та 25 вересня.
Також Київ звинувачує РФ у плануванні актів геноциду та тому, що окупанти навмисно вбивають представників української національності.
Крім Росії та України у процесі беруть участь ще 32 країни.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.
- У Росії оголосили видачу ордера "протизаконною" та порушили кримінальні провадження стосовно прокурора суду Каріма Хана та трьох суддів.
- 19 липня стало відомо, що Путін не візьме участь у саміті БРІКС у Південній Африці через побоювання, що ПАР виконає ордер МКС.
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