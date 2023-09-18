Суд у Гаазі розпочав розгляд справи України проти РФ. Режим Путіна звинувачують у геноциді

Міжнародний суд ООН у Гаазі 18 вересня розпочав слухання у справі України проти Росії за звинуваченнями у порушенні нею Конвенції про заборону геноциду. Про це йдеться у документі на сайті суду.

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Україна подала позов проти РФ ще на початку великої війни, там сказано, що Москва зловживає міжнародним правом, коли виправдовує повномасштабне вторгнення "запобіганням геноциду".

Представники України виступатимуть у суді 19 та 26 вересня, а росіяни – 18 та 25 вересня.

Також Київ звинувачує РФ у плануванні актів геноциду та тому, що окупанти навмисно вбивають представників української національності.

Крім Росії та України у процесі беруть участь ще 32 країни.

ДОВІДКА. Міжнародний суд ООН — це головний судовий орган ООН (не плутати з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі). Рішення суду остаточні та обов'язкові до виконання. Якщо їх не виконують, можна апелювати до Ради Безпеки ООН, але РФ там має право вето. Ще 16 березня 2022 року суд уже ухвалив, що Росія має негайно призупинити військові дії до початку розгляду, але в Москві вердикт проігнорували. Минулого року за геноцид двічі судили Югославію, а зараз розглядається справа проти М'янми.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

У Росії оголосили видачу ордера "протизаконною" та порушили кримінальні провадження стосовно прокурора суду Каріма Хана та трьох суддів.

19 липня стало відомо, що Путін не візьме участь у саміті БРІКС у Південній Африці через побоювання, що ПАР виконає ордер МКС.

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