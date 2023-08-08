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Росія намагається підірвати мандат Міжнародного суду в Гаазі – заява чотирьох країн

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08.08.2023, 08:05
Росія намагається підірвати мандат Міжнародного суду в Гаазі – заява чотирьох країн - Фото
Прокурор Карім Хан у Бучі (Фото - EPA)

Порушення в Росії кримінальної справи проти прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана та трьох суддів МКС є "спробою підірвати мандат Суду". Про це йдеться у спільній офіційній заяві Великої Британії, Коста-Рики, Італії та Японії.

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Велика Британія, Коста-Рика, Італія та Японія виступили зі спільною заявою у зв'язку з відкриттям кримінального переслідування в Росії щодо прокурора Каріма Хана та суддів МКС Серхіо Херардо Угальде Годінеса, Росаріо Сальваторе Айтала та Томоко Акане.

"Суд втілює прихильність держав-учасниць до забезпечення відповідальності за найбільш серйозні злочини, що викликають занепокоєння усієї міжнародної спільноти. Викликає жаль, що Росія продовжує спроби підірвати мандат Суду, і ми підтверджуємо непохитну рішучість твердо стояти на стороні Суду, його посадових осіб і персоналу, а також тих, хто з ним співпрацює разом з іншими державами-учасницями", – сказано в заяві.

Чотири країни заявили, що підтверджують "повну довіру до Суду як до незалежного та неупередженого" інституту, а також "рішучість захищати принципи та цінності, закріплені в Римському статуті, зберігати цілісність Суду всупереч будь-яким загрозам".

  • 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.
  • У Росії оголосили видання ордера "протизаконним" та порушили кримінальні провадження стосовно прокурора суду Каріма Хана та трьох суддів.
  • 19 липня стало відомо, що Путін не візьме участь у саміті БРІКС у Південній Африці через побоювання, що ПАР виконає ордер МКС.
Сергій Бережний
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