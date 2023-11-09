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"Москві вказали на вихід". Росія вперше пролетіла на виборах до Міжнародного суду ООН

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 22:42
Радбез ООН (Фото - ЕРА)

За результатами виборів у Міжнародному суді ООН в Гаазі вперше в історії не буде радянського або російського судді. Президент Володимир Зеленський заявив, що ООН "почала очищатися від зловмисного впливу Росії".

Сьогодні представник РФ Кирилл Геворгян програв представникові Румунії – ексміністру закордонних справ Богдану Ауреску. Вони номінувались до складу суду в Гаазі від регіону Східної Європи.

"Уперше в історії ООН її держави-члени відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їх імені в Міжнародному суді ООН. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право, а не захищає його", – заявив Зеленський.

Він привітав представників Австралії, Мексики, ПАР, Румунії та США з перемогою на виборах до Міжнародного суду ООН як у Раді безпеки, так і в Генасамблеї.

Представник України в ООН Сергій Кислиця назвав це історичною подією: "Вперше з 1946 року Москві вказали на вихід з Міжнародного суду ООН. Та ще як! В Радбезі РФ не спромоглася набрати більше 5-6 голосів в усіх 5 турах. Це при тому що її затятий опонент США набирав 12-14. Не менш провальним був і результат в ГА – друга з кінця".

"Москві вказали на вихід". Росія вперше пролетіла на виборах до Міжнародного суду ООН

Як наголосив юрист-міжнародник, суддя Європейського суду з прав людини від України Микола Гнатовський, це другий випадок, коли постійний член Радбезу (РФ) не буде представлений у Міжнародному суді ООН (першою була Велика Британія у 2017 році).

ДОВІДКА. У складі Міжнародного суду ООН – 15 суддів. Вони обираються Радбезом і Генасамблеєю ООН, що голосують незалежно одна від одної. Для того, щоб бути обраним, кандидат повинен отримати абсолютне число голосів в обох органах. У цілях забезпечення спадкоємності у складі Суду не всі терміни повноважень 15 суддів закінчуються в один і той самий час. Кожні три роки проводяться вибори однієї третини членів Суду.
  • 7 квітня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росію виключили з Ради ООН з прав людини (РПЛ ООН).
  • РФ намагалась повернутись в Раду ООН з прав людини, але 10 жовтня 2023-го програла за результатами таємного голосування.

Читайте також: Росія в ООН заявила, що Ізраїль не має права на самозахист від ХАМАС

Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийООНміжнародний суд оон
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