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"Москве указали на выход". Россия впервые пролетела на выборах в Международный суд ООН

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 22:42
Совбез ООН (Фото - ЕРА)

По результатам выборов в Международном суде ООН в Гааге впервые в истории не будет советского или российского судьи. Президент Владимир Зеленский заявил, что ООН "начала очищаться от злонамеренного влияния России".

Сегодня представитель РФ Кирилл Геворгян проиграл представителю Румынии – экс-министру иностранных дел Богдану Ауреску. Они номинировались в состав суда в Гааге от Восточной Европы.

"Впервые в истории ООН ее государства-члены отказали России в праве совершать правосудие от их имени в Международном суде ООН. Мир видит, кто разрушает международное право, а не защищает его", – заявил Зеленский.

Он поздравил представителей Австралии, Мексики, ЮАР, Румынии и США с победой на выборах в Международный суд ООН как в Совбезе, так и в Генассамблее.

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал это историческим событием: "Впервые с 1946 года Москве указали на выход из Международного суда ООН. Да еще как! В Совбезе РФ не смогла набрать больше 5-6 голосов во всех 5 турах. Это при том, что ее ярый оппонент США набирал 12-14. Не менее провальным был и результат в ГА – вторая с конца".

"Москве указали на выход". Россия впервые пролетела на выборах в Международный суд ООН

Как отметил юрист-международник, судья Европейского суда по правам человека от Украины Николай Гнатовский, это второй случай, когда постоянный член Совбеза (РФ) не будет представлен в Международном суде ООН (первой была Великобритания в 2017 году).

СПРАВКА. В составе Международного суда ООН – 15 судей. Они избираются Совбезом и Генассамблеей ООН, голосующими независимо друг от друга. Для того чтобы быть избранным, кандидат должен получить абсолютное число голосов в обоих органах. В целях обеспечения преемственности в составе Суда не все сроки полномочий 15 судей истекают в одно и то же время. Каждые три года проводятся выборы одной трети членов Суда.
  • 7 апреля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в Украину, Россию исключили из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).
  • РФ пыталась вернуться в Совет ООН по правам человека, но 10 октября 2023 года проиграла по результатам тайного голосования.

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Оксана Житнюк
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Владимир ЗеленскийООНмежнародный суд оон

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