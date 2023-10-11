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Очередной провал России в ООН: она не прошла в Совет по правам человека

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 09:09
Очередной провал России в ООН: она не прошла в Совет по правам человека - Фото
ООН (Фото: ОП)

Россия пыталась вернуться в Совет ООН по правам человека, но проиграла голосование. Об этом сообщает Reuters.  

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Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН), из которого ее исключили 7 апреля 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину.

10 октября по результатам тайного голосования в Генеральной Ассамблее ООН за кандидатуру РФ проголосовали 83 из 193 стран, а Болгария и Албания получили соответственно 160 и 123 голоса. Эти страны займут в СПЧ ООН два вакантных места, зарезервированных для представителей Восточной Европы.

Представитель правозащитной организации Human Rights Watch в ООН Луи Шарбонно заявил в связи итогами голосования, что "члены ООН дали сильный сигнал руководству РФ: правительству, которое несет ответственность за бесчисленные военные преступления и преступления против человечности, не место в Совете по правам человека".

Ранее стало известно, что Россия была заинтересована в возвращении в СПЧ ООН и активно привлекала голоса африканских, азиатских и других незападных стран в Генассамблее, называя позицию США и их союзников "предвзятостью" и "лицемерием".

  • Представитель Госдепа США Мэттью Миллер отреагировал на попытки РФ вернуться в Совет по правам человека: Соединенные Штаты "четко определили позицию по подходу России к правам человека".
  • В МИД Украины заявили, что Россия не должна вернуться в СПЧ ООН, пока не понесет ответственность за все преступления.
  • 10 октября Генассамблея ООН продлила членство Китая и Кубы в Совете ООН по правам человека.

Читайте также: Спецдокладчик ООН: Оккупанты пытали 90% украинских военнопленных

Сергей Бережной
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