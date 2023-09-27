Россия пытается вернуться в Совет ООН по правам человека. В Госдепе США отреагировали

Россия пытается снова присоединиться к Совету ООН по правам человека после того, как ее исключили после полномасштабного вторжения в Украину. Спикер Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты "четко определили позицию по подходу России к правам человека".

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"Мы видели, как Россия совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Мы четко дали понять, что должна быть ответственность за те преступления, которые они совершили, и поэтому, конечно, я считаю, что представительство в органе, занимающемся правами человека, не согласовывается с их действиями в Украине", – сказал Миллер на брифинге.

В настоящее время на сайте ООН Россия указана как кандидат на выборы членов Совета по правам человека на 2024-2026 годы. Они должны пройти 10 октября.

Согласно позиционному письму России, которое получило CNN, Россия считает Совет по правам человека "ключевым органом в системе ООН".

По словам дипломатов ООН, с которыми пообщались журналисты ВВС, Россия ведет "агрессивную кампанию", предлагая малым странам зерно и оружие в обмен на их голоса. Поэтому они не исключают, что РФ действительно может вернуться в состав Совета.

7 апреля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека.

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