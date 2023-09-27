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Росія намагається повернутися до Ради ООН з прав людини. У Держдепі США відреагували

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27.09.2023, 08:01
Росія намагається повернутися до Ради ООН з прав людини. У Держдепі США відреагували - Фото
Меттью Міллер (Фото: ЕРА)

Росія намагається знову приєднатися до Ради ООН з прав людини після того, як її виключили після повномасштабного вторгнення в Україну. Речник Держдепу США Меттью Міллер заявив, що Сполучені Штати "чітко визначили позицію щодо підходу Росії до прав людини".

"Ми бачили, як Росія вчиняє воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. Ми чітко дали зрозуміти, що має бути відповідальність за ті злочини, які вони скоїли, і тому, звичайно, я вважаю, що представництво в органі, який займається правами людини, не узгоджується з їхніми діями в Україні", – сказав Міллер на брифінгу.

Наразі на сайті ООН Росія вказана як кандидат на вибори членів Ради з прав людини на 2024-2026 роки. Вони мають відбутися 10 жовтня.

Згідно з позиційним листом Росії, який отримав CNN, Росія вважає Раду з прав людини "ключовим органом у системі ООН".

За словами дипломатів ООН, із якими поспілкувались журналісти BBC, Росія веде "агресивну кампанію", пропонуючи малим країнам зерно та зброю в обмін на їхні голоси. Тому вони не виключають, що РФ справді може повернутись до складу Ради.

  • 7 квітня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Генеральна Асамблея ООН призупинила членство Росії в Раді з прав людини.

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Мілана Головань
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війнаООНправа людиниМеттью Міллер
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