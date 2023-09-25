Комісія ООН: Деяких українців росіяни закатували до смерті, ґвалтували жінок 19-83 років

Російські окупанти катували українців настільки жорстоко, що це призвело до смерті деяких жертв, і змушували сім'ї слухати, як вони ґвалтували жінок. Про це на Раді ООН з прав людини в Женеві заявив голова комісії з розслідування подій в Україні Ерік Мьосе, повідомляє Reuters.

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Він зазначив, що його команда зібрала додаткові докази, що вказують на те, що застосування тортур російськими військовими в районах, що перебували під їх контролем, було "широко поширеним та систематичним".

"У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що призвели до смерті жертви", – сказав він.

За його словами, російські солдати чинили сексуальне насильство щодо жінок віком від 19 до 83 років у тимчасово окупованих частинах Херсонської області.

Відповідаючи на запитання про кількість випадків катувань, які призвели до смерті, член комісії Пабло де Грейфф сказав, що це неможливо дізнатися через обмежений доступ до територій, але це "досить велика кількість".

У серпні та вересні комісія Мьосе відвідала деокуповані території Херсонської та Запорізької областей. Було встановлено, що тортури застосовувалися здебільшого в організованих окупантами центрах тримання під вартою і переважно проти людей, звинувачених у тому, що вони були "українськими інформаторами".

У червні 2023-го в ООН на 15-му місяці повномасштабної війни запідозрили росіян у застосуванні проти українців "схвалених державою тортур".

10 вересня спецдоповідачка ООН заявила, що 90% українських військовополонених під час перебування в російському полоні зазнавали тортур.

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