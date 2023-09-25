Комиссия ООН: Некоторых украинцев россияне пытали до смерти, насиловали женщин 19-83 лет

Российские оккупанты пытали украинцев настолько жестоко, что это привело к смерти некоторых жертв, и заставляли семьи слушать, как они насиловали женщин. Об этом на Совете ООН по правам человека в Женеве заявил председатель комиссии по расследованию событий в Украине Эрик Месе, передает Reuters.

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Он отметил, что его команда собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими военными в районах, находящихся под их контролем, было "широко распространенным и систематическим".

"В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что привели к смерти жертвы", – сказал он.

По его словам, российские солдаты совершали сексуальное насилие в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет во временно оккупированных частях Херсонской области.

Отвечая на вопрос о количестве случаев пыток, приведших к смерти, член комиссии Пабло де Грейфф сказал, что это невозможно узнать из-за ограниченного доступа к территориям, но это "довольно большое количество".

В августе и сентябре комиссия Месе посетила деоккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Было установлено, что пытки применялись в основном в организованных оккупантами центрах содержания под стражей, и в основном против людей, обвиненных в том, что они были "украинскими информаторами".

В июне 2023-го в ООН на 15-м месяце полномасштабной войны заподозрили россиян в применении против украинцев "одобренных государством пыток".

10 сентября спецдокладчик ООН заявила, что 90% украинских военнопленных во время пребывания в российском плену подвергались пыткам.

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