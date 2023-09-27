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Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека. МИД: Их место на скамье трибунала

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 19:22
Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека. МИД: Их место на скамье трибунала - Фото
Олег Николенко (Скриншот из видео)

Россия не должна получить права вернуться в Совет ООН по правам человека, пока не понесет ответственность за все преступления, заявил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Россия продвигает свою кандидатуру в состав Совета ООН по правам человека, она была лишена прав члена в прошлом году в ответ на полномасштабное вторжение в Украину, отметил он.

По словам Николенко, таким шагом РФ пытается доказать, что может "продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности".

"Позиция Украины четкая: Россия не должна получить права вернуться в один из ключевых органов ООН, пока не понесет ответственность за все преступления. Место российских военных преступников на скамье трибунала, а не в Совете по правам человека", – написал он.

  • 7 апреля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека.
  • Представитель Госдепа США Мэттью Миллер отреагировал на попытки РФ вернуться в Совет по правам человека: Соединенные Штаты "четко определили позицию по подходу России к правам человека".
  • 25 сентября на Совете ООН по правам человека глава комиссии по расследованию событий в Украине Эрик Мёсе сообщил, что российские оккупанты пытали украинцев настолько жестоко, что это привело к смерти некоторых жертв.

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Артём Джерипа
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