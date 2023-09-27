RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія хоче повернутися до Ради ООН з прав людини. МЗС: Їхнє місце на лавах трибуналу

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 19:22
Росія хоче повернутися до Ради ООН з прав людини. МЗС: Їхнє місце на лавах трибуналу - Фото
Олег Ніколенко (Скриншот з відео)

Росія не має отримати права повернутися до Ради ООН з прав людини, поки не понесе відповідальність за всі злочини, заявив речник Міністерства зовнішніх справ Олег Ніколенко.

Росія просуває свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини, її було позбавлено прав члена торік у відповідь на повномасштабне вторгнення до України, зазначив він.

За словами Ніколенка, таким кроком РФ намагається довести, що може "продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності".

"Позиція України чітка: Росія не має отримати права повернутися до одного з ключових органів ООН, допоки не понесе відповідальність за всі злочини. Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді з прав людини", – написав він.

  • 7 квітня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Генеральна Асамблея ООН призупинила членство Росії в Раді з прав людини.
  • Речник Держдепу США Меттью Міллер відреагував на спроби РФ повернутися до Ради з прав людини: Сполучені Штати "чітко визначили позицію щодо підходу Росії до прав людини".
  • 25 вересня на Раді ООН з прав людини голова комісії з розслідування подій в Україні Ерік Мьосе повідомив, що російські окупанти катували українців настільки жорстоко, що це призвело до смерті деяких жертв.

Читайте також: Спецдоповідач ООН: Окупанти катували 90% українських військовополонених

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаООНправа людиниолег ніколенковоєнні злочини
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 