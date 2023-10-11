Черговий провал Росії в ООН: вона не пройшла до Ради з прав людини

Росія намагалася повернутися до Ради ООН з прав людини, але програла голосування. Про це повідомляє Reuters.

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Росія не змогла повернутися до Ради ООН з прав людини (РПЛ ООН), з якої її виключили 7 квітня 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

10 жовтня за результатами таємного голосування в Генеральній Асамблеї ООН за кандидатуру РФ проголосували 83 із 193 країн, а Болгарія та Албанія отримали відповідно 160 та 123 голоси. Ці країни займуть у РПЛ ООН два вакантні місця, зарезервовані для представників Східної Європи.

Представник правозахисної організації Human Rights Watch в ООН Луї Шарбонно заявив у зв'язку з підсумками голосування, що "члени ООН дали сильний сигнал керівництву РФ: уряду, який несе відповідальність за незліченні воєнні злочини та злочини проти людяності, не місце у Раді з прав людини".

Раніше стало відомо, що Росія була зацікавлена у поверненні до РПЛ ООН і активно залучала голоси африканських, азіатських та інших незахідних країн у Генасамблеї, називаючи позицію США та їхніх союзників "упередженістю" та "лицемірством".

Представник Держдепу США Меттью Міллер відреагував на спроби РФ повернутися до Ради з прав людини: Сполучені Штати "чітко визначили позицію щодо підходу Росії до прав людини".

У МЗС України заявили, що Росія не повинна повернутися до РПЛ ООН, доки не понесе відповідальність за всі злочини.

10 жовтня Генасамблея ООН продовжила членство Китаю та Куби у Раді ООН з прав людини.

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