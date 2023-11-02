Росія в ООН заявила, що Ізраїль не має права на самозахист від ХАМАС

Представник країни-агресора в ООН Василь Небензя заявив на екстреній сесії Генасамблеї, що Ізраїль не має права на самозахист від ХАМАС, оскільки нібито "є державою-окупантом".

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Небензя заявив із трибуни ООН, що Ізраїль "не має права захищати себе", оскільки нібито "є державою-окупантом".

Небензя послався на консультативний висновок Міжнародного суду від 2004 року, хоча Ізраїль у 2005 році повністю вивів свої війська та поселення із сектору Гази.

Водночас Небензя визнав, що Ізраїль має право "забезпечувати свою безпеку" та право "боротися з тероризмом".

Операцію ЦАХАЛ проти ХАМАС у секторі Гази представник Росії назвав "сліпою відплатою, яка не відновить справедливість, не поверне мертвих до життя і не втішить їхні родини".

У виступі Небензя також звинуватив США та їхніх союзників у "торпедуванні" мирного врегулювання на Близькому Сході та в "лицемірстві", оскільки "в зовсім інших ситуаціях вони закликають до поваги до гуманітарного права, створюють комітети з розслідування, вводять санкції проти тих, хто вдається до сили тільки як до останнього засобу, щоб покласти край багаторічному насильству".

У серпні 2005 року Ізраїль повністю вивів свої війська із сектору Гази в межах "Плану одностороннього розмежування", було також ліквідовано всі ізраїльські поселення на території сектору.

У липні 2007 року терористичне угруповання ХАМАС взяло під повний контроль державні установи та сили безпеки Палестинської національної автономії в секторі Гази та зберігає цей контроль досі.

Під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше як 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

Підтверджено, що терористи ХАМАС під час нападу вбили громадян Ізраїлю, США, Канади, Великої Британії, Франції, Австрії, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Аргентини, Перу, України, Росії, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Таїланду, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану.

13 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що всі жителі півночі сектору Гази (приблизно 1,1 млн осіб) мають евакуюватися на південь сектору протягом 24 годин "для власної безпеки". У ХАМАС тоді ж закликали місцевих "нікуди не їхати".

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