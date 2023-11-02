Россия в ООН заявила, что Израиль не имеет права на самозащиту от ХАМАС

Представитель страны-агрессора в ООН Василий Небензя заявил на экстренной сессии Генассамблеи, что Израиль не имеет права на самозащиту от ХАМАС, так как якобы "является государством-оккупантом".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Небензя заявил с трибуны ООН, что Израиль "не имеет права защищать себя", поскольку якобы "является государством-оккупантом".

Небензя сослался на консультативное заключение Международного суда от 2004 года, хотя Израиль в 2005 году полностью вывел свои войска и поселения из сектора Газа.

При этом Небензя признал, что Израиль имеет право "обеспечивать свою безопасность" и право "бороться с терроризмом".

Операцию ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа представитель России назвал "слепым возмездием, которое не восстановит справедливость, не вернет мертвых к жизни и не утешит их семьи".

В выступлении Небензя также обвинил США и их союзников в "торпедировании" мирного урегулирования на Ближнем Востоке и в "лицемерии", так как "в совершенно других ситуациях они призывают к уважению гуманитарного права, создают комитеты по расследованию, вводят санкции против тех, кто прибегает к силе только как к последнему средству, чтобы положить конец многолетнему насилию".

В августе 2005 года Израиль полностью вывел свои войска из сектора Газа в рамках "Плана одностороннего размежевания", были также ликвидированы все израильские поселения на территории сектора.

В июле 2007 года террористическая группировка ХАМАС взяла под полный контроль государственные учреждения и силы безопасности Палестинской национальной автономии в секторе Газа и сохраняет этот контроль до сих пор.

При вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

Подтверждено, что террористы ХАМАС во время нападения убили граждан Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Перу, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана.

13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что все жители севера сектора Газа (примерно 1,1 млн человек) должны эвакуироваться на юг сектора в течение 24 часов "для собственной безопасности". В ХАМАС тогда же призвали местных "никуда не ехать".

Читайте также: Небензя пытался сорвать выступление Зеленского. Глава Совбеза ООН жестко осадил его: видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.