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Небензя пытался сорвать выступление Зеленского. Глава Совбеза ООН жестко осадил его: видео

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 20:17
Небензя пытался сорвать выступление Зеленского. Глава Совбеза ООН жестко осадил его: видео - Фото
Василий Небензя (Скриншот)

Представитель РФ в ООН Василий Небензя пытался сорвать выступление президента Владимира Зеленского на Совбезе – его возмутило то, что он выступал первым – сразу после генсекретаря ООН Антониу Гутерриша. Председательствующий на Совбезе премьер-министр Албании Эди Рама жестко ответил представителю страны-агрессора.

По мнению Небензи, сначала должны были выступить члены Совбеза ООН, а только потом Зеленский, на что премьер Албании ответил, что порядок слушаний согласован другими участниками заседания.

По его словам, выступление Зеленского – "это не спецоперация, а продолжение хорошей традиции и практики", поскольку президент Украины и в прошлом году выступал первым.

В общей сложности Небензя четыре раза просил слова, стараясь не допустить выступления Зеленского, но албанский премьер стоял на своем.

"Есть такое решение, если вы согласны: вы останавливаете войну, и господин Зеленский вообще не будет выступать", – ответил Рама.

  • Выступая на Совбезе ООН, Зеленский предложил шаги, которые помогут Генассамблее преодолевать вето России.
  • По его словам, именно Россия делает ООН недееспособной и занимает там место незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза.

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Милана Головань
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