Шольц планирует жесткое выступление на Совбезе ООН, обвинит РФ в глобальных кризисах – DW

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен выступить 20 сентября на открытом заседании Совета Безопасности ООН и заявить, что вторжение России в Украину стало причиной целой серии глобальных кризисов. Информация об этом оказалась в распоряжении Deutsche Welle.

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Как сообщает издание, в выступлении на Совбезе ООН Шольц планирует ряд жестких заявлений в отношении России.

По словам советников канцлера, темой заседания Совбеза станет "грубейшее нарушение – с точки зрения почти всех его членов – Россией международного права".

Шольц намерен "перед всей мировой общественностью рассказать о всех ужасах этой войны, о масштабах нарушений международного права", а еще подчеркнуть, что мировые продовольственный и энергетический кризисы, а также глобальный всплеск инфляции "являются исключительно последствиями действий России".

Другой темой выступления канцлера должно стать привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях. Источник в ведомстве федерального канцлера сказал изданию, что между Берлином и Киевом, а также внутри Евросоюза продолжаются интенсивные дискуссии о формате будущего международного трибунала.

"Важно найти формат, который, во-первых, был бы эффективным, во-вторых, был бы приемлем для Украины, а в-третьих, получил максимально широкое международное признание", – ответил на вопрос журналиста советник канцлера.

В начале сентября представитель Албании в ООН сообщил журналистам, что 20 сентября ожидается личное участие президента Владимира Зеленского в заседании Совбеза ООН, которое будет посвящено войне России против Украины.

12 сентября Шольц заявил, что Украине не нужен "мнимый" мир без соблюдения ее территориальной целостности и уважения к принципам международного права.

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