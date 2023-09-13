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Шольц планує жорсткий виступ на Раді Безпеки ООН, звинуватить РФ у глобальних кризах – DW

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 19:57
Шольц планує жорсткий виступ на Раді Безпеки ООН, звинуватить РФ у глобальних кризах – DW - Фото
Олаф Шольц у зруйнованому районі Ірпеня (фото - ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір виступити 20 вересня на відкритому засіданні Ради Безпеки ООН та заявити, що вторгнення Росії в Україну спричинило цілу серію глобальних криз. Інформація про це опинилася в розпорядженні Deutsche Welle.

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Як повідомляє видання, у виступі на Раді Безпеки ООН Шольц планує низку жорстких заяв щодо Росії.

За словами радників канцлера, темою засідання Ради Безпеки стане "найгрубіше порушення – з погляду майже всіх його членів – Росією міжнародного права".

Шольц має намір "перед усією світовою громадськістю розповісти про всі жахіття цієї війни, про масштаби порушень міжнародного права", а ще наголосити, що світові продовольча та енергетична кризи, а також глобальний сплеск інфляції "є виключно наслідками дій Росії".

Іншою темою виступу канцлера має стати притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Джерело у відомстві федерального канцлера сказало виданню, що між Берліном і Києвом, а також усередині Євросоюзу тривають інтенсивні дискусії стосовно формату майбутнього міжнародного трибуналу.

"Важливо знайти формат, який, по-перше, був би ефективним, по-друге, був би прийнятним для України, а по-третє, одержав максимально широке міжнародне визнання", – відповів на запитання журналіста радник канцлера.

На початку вересня представник Албанії в ООН повідомив журналістам, що 20 вересня очікується особиста участь президента Володимира Зеленського в засіданні Ради Безпеки ООН, яке буде присвячено війні Росії проти України.

  • 12 вересня Шольц заявив, що Україні не потрібен "удаваний" мир без дотримання її територіальної цілісності та поваги до принципів міжнародного права.

Читайте також: Шольц: Війна в Україні – це владні фантазії Путіна. Для переговорів потрібна готовність РФ

Сергій Бережний
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