Шольц планує жорсткий виступ на Раді Безпеки ООН, звинуватить РФ у глобальних кризах – DW

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір виступити 20 вересня на відкритому засіданні Ради Безпеки ООН та заявити, що вторгнення Росії в Україну спричинило цілу серію глобальних криз. Інформація про це опинилася в розпорядженні Deutsche Welle.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як повідомляє видання, у виступі на Раді Безпеки ООН Шольц планує низку жорстких заяв щодо Росії.

За словами радників канцлера, темою засідання Ради Безпеки стане "найгрубіше порушення – з погляду майже всіх його членів – Росією міжнародного права".

Шольц має намір "перед усією світовою громадськістю розповісти про всі жахіття цієї війни, про масштаби порушень міжнародного права", а ще наголосити, що світові продовольча та енергетична кризи, а також глобальний сплеск інфляції "є виключно наслідками дій Росії".

Іншою темою виступу канцлера має стати притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Джерело у відомстві федерального канцлера сказало виданню, що між Берліном і Києвом, а також усередині Євросоюзу тривають інтенсивні дискусії стосовно формату майбутнього міжнародного трибуналу.

"Важливо знайти формат, який, по-перше, був би ефективним, по-друге, був би прийнятним для України, а по-третє, одержав максимально широке міжнародне визнання", – відповів на запитання журналіста радник канцлера.

На початку вересня представник Албанії в ООН повідомив журналістам, що 20 вересня очікується особиста участь президента Володимира Зеленського в засіданні Ради Безпеки ООН, яке буде присвячено війні Росії проти України.

12 вересня Шольц заявив, що Україні не потрібен "удаваний" мир без дотримання її територіальної цілісності та поваги до принципів міжнародного права.

Читайте також: Шольц: Війна в Україні – це владні фантазії Путіна. Для переговорів потрібна готовність РФ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.