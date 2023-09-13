Шольц: Війна в Україні — це владні фантазії Путіна. Для переговорів потрібна готовність РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна захищається від "імперських владних фантазій" диктатора Володимира Путіна. Про це він повідомив на міжнародній мирній зустрічі громади Святого Егідіо, цитує його Укрінформ.

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За його словами, ніхто в Європі не хоче миру так, як українці.

"Щодня вони захищають свободу, свою батьківщину, своє життя від імперських, засліплених історією владних фантазій володаря в Кремлі. Мирний план, що просувається президентом Зеленським у всьому світі, чітко висловлює це прагнення миру", — сказав Шольц.

Він зазначив, що керівництво Росії має бути готовим до справжніх переговорів для відновлення миру.

"Пошуки миру повинні починатися з цієї реальності", — наголосив канцлер.

За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus 26 квітня 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.

7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.

10 серпня у німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене незабаром.

Однак Шольц сказав, що стосовно постачання Taurus "немає нового стану справ, про який можна було б повідомити".

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