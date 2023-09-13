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Шольц: Война в Украине — это властные фантазии Путина. Для переговоров нужна готовность РФ

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 08:47
Шольц: Война в Украине — это властные фантазии Путина. Для переговоров нужна готовность РФ - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина защищается от "имперских властных фантазий" диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил на международной мирной встрече общины Святого Эгидио, цитирует его Укринформ.

По его словам, никто в Европе не хочет мира так, как украинцы. 

"Каждый день они защищают свободу, свою родину, свою жизнь от имперских, ослепленных историей властных фантазий властителя в Кремле. Мирный план, продвигаемый президентом Зеленским по всему миру, четко выражает это стремление к миру", — сказал Шольц. 

Он отметил, что руководство России должны быть готово к настоящим переговорам для восстановления мира. 

"Поиски мира должны начинаться с этой реальности", — подчеркнул канцлер.

  • По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
  • 7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.
  • 10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято вскоре.
  • Однако Шольц сказал, что относительно поставки Taurus "нет нового положения дел, о котором можно было бы сообщить".

Читайте также: В Бундестаге выступили против ограничений для ракет Taurus для Украины  за 500 км

Дмитрий Гриниченко
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