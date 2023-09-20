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Небензя намагався зірвати виступ Зеленського. Голова Радбезу ООН жорстко осадив його: відео

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 20:17
Небензя намагався зірвати виступ Зеленського. Голова Радбезу ООН жорстко осадив його: відео - Фото
Василь Небензя (Скриншот)

Представник РФ в ООН Василь Небензя намагався зірвати виступ президента Володимира Зеленського на Радбезі – його обурило те, що він виступав першим – одразу після генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша. Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, який головує на Радбезі, жорстко відповів представнику країни-агресора.

На думку Небензі, спочатку мали виступити члени Радбезу ООН, а лише потім Зеленський, на що прем'єр Албанії відповів, що порядок слухань узгоджено іншими учасниками засідання. 

За його словами, виступ Зеленського – "це не спецоперація, а продовження гарної традиції й практики", оскільки президент України й торік виступав першим.

Загалом Небензя чотири рази просив слова, намагаючись не допустити виступу Зеленського, але албанський прем'єр стояв на своєму.

"Є таке рішення, якщо ви згодні: ви зупиняєте війну, і пан Зеленський взагалі не буде виступати", – відповів Рама.

  • Виступаючи на Радбезі ООН, Зеленський запропонував кроки, які допоможуть Генасамблеї долати вето Росії. 
  • За його словами, саме Росія робить ООН недієздатною і займає там місце незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу.

Читайте також: Шольц планує жорсткий виступ на Раді Безпеки ООН, звинуватить РФ у глобальних кризах – DW

Мілана Головань
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