Справа України проти Росії щодо "геноциду": суд ООН визнав свою юрисдикцію

Міжнародний суд ООН (Фото: EPA/Remko de Waal)

Міжнародний суд ООН у Гаазі відхилив частину російських заперечень щодо позову України про порушення російською державою Конвенції про заборону геноциду і продовжить розгляд справи.

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Президентка Міжнародного суду ООН Джоан Донохью оголосила, що позов України проти Росії частково пройшов стадію юрисдикції та переходить на стадію розгляду по суті.

Вона заявила про відхилення п'ятьох із шести заперечень РФ і про часткове відхилення шостого заперечення.

На розгляд по суті переходить лише твердження України про те, що Росія безпідставно звинуватила Україні у "геноциді проти російськомовних жителів Донбасу". Суд визнав, що має юрисдикцію у розгляді справи, наступним етапом тепер буде розгляд справи.

Водночас на вимогу Росії, суд відмовився розглядати українські позовні вимоги щодо незаконності визнання "ЛНР" і "ДНР" та початку війни на основі неправдивих звинувачень у геноциді. У суді заявили, що ті звинувачення не стосуються Конвенції про геноцид.

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Йдеться про скаргу України проти Росії, подану 26 лютого 2022 року. В ній Україна просить суд притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду, яке вона використала для виправдання своєї повномасштабної агресії – говорячи про "геноцид на Донбасі".

"Російська Федерація неправдиво стверджувала, що акти геноциду мали місце в Луганській і Донецькій областях України, і на цій підставі визнала так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", а потім оголосила "спеціальну військову операцію" проти України", – йшлося у заяві України.

3 жовтня 2022 року РФ подала свої попередні заперечення у цій справі та поставила під сумнів, що Міжнародний суд може розглядати дану скаргу.

У січні 2017 року Україна також подавала позов до Гааги проти Росії у зв'язку з її незаконними діями в Криму й на Донбасі, також ще 20 липня 2014 року офіційний Київ заявляв, що Росія займається фінансуванням міжнародного тероризму.

18 вересня Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти Росії зі звинуваченнями у порушенні останньою Конвенції про заборону геноциду.

31 січня 2024 року Міжнародний суд ООН визнав порушення з боку Росії за одним із пунктів частин Конвенції про заборону фінансування тероризму.

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